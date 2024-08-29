الخميس ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤
٠١:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

السيد الحوثي: العدو يستهدف المدن والمخيمات والمستشفيات ويدمر المساجد

الخميس ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤ - ١٢:٣٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :