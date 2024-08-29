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السيد الحوثي: نعتبر عملياتنا المساندة لفلسطين جهادا مقدسا ومسؤولية بكل الإعتبارات

الخميس ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤ - ١٢:٥١ بتوقيت غرينتش

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