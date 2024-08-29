سفير ايران في لبنان: عملية الأربعين لحزب الله فاجأت الكيان الصهيوني

العالم-إيران

وأشار مجتبى اماني اليوم الخميس إلى أن حركة المقاومة الاسلامية في لبنان حزب الله شنت يوم الأحد الماضي هجوماً مفاجئاً واسع النطاق ضد الكيان المحتل الإسرائيلي رداً على اغتيال أحد كبار قادتها المدعو "فؤاد شكر" الذي استشهد في جنوب بيروت، وأضاف: "على الرغم من أن الكيان الصهيوني يدعي دائماً أنه يتمتع بقدرات استخباراتية عالية، إلا أنه فوجئ تماماً وتلقى ضربة كبيرة من حركة المقاومة اللبنانية حزب الله".

وفيما يتعلق بتداعيات هجوم حزب الله على الكيان الصهيوني، أكد سفير ايران: "لقد اصيب بالتأكيد الكيان الصهيوني بالارتباك من هجوم حزب الله على مواقعه. ان الصهاينة يحاولون من خلال شن حرب نفسية، التعويض عن فشلهم وضعفهم ولم يتمكنوا من فعل شيء سوى شن حرب نفسية".

وأشاد اماني بدراية السيد حسن نصر الله الأمين العام لحركة المقاومة الإسلامية (حزب الله) في تعامله مع الكيان الصهيوني، وقال إن جميع الدول اعترفت بقوة الردع التي يتمتع بها لبنان تحت القيادة الحكيمة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، حيث انه فشل الكيان الصهيوني حتى الآن في تحقيق أهدافه الخبيثة في لبنان".