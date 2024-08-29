مراسلة العالم تكشف لغز العملية العسكرية في الضفة المحتلة

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رحل أبو شجاع وبقى التأييد الشعبي للمقاومة بعد اغتياله برفقة 3 مقاومين واحتجاز جثامينهم خلال اشتباك مسلح مع الجيش الاسرائيلي واطلاقه قذائق "الانيرجا" على المبنى المتحصنيين به.

وبالرغم من ذلك تبقى المقاومة ممتدة في الضفة الغربية المحتلة لتاكد على وجودها واهدافها الثابتة.

وأكد قائد كتيبة الفارعة "مصعب سرحان" في رسالته الى الاحتلال، على مواصلة الجهاد والقتال على درب الشهداء والقادة السابقين حتى التحرير، مشددا على الثبات في المواجهة في سبيل اعلاء كلمة الله.

انسحب الجيش الاسرائيلي من مخيم الفارعة جنوبي طوباس بعد اكثر من 30 ساعة من الحصار المطبق مخلفا 4 شهداء ودمارا واسعا كمخيمات طولكرم وجنين التي لازالت محاصرة وتدمر حالها كحال غزة.

وقالت المواطنة "نجاة محمد" من مخيم الفارعة "ما دام الاحتلال موجودا فوق الأراضي الفلسطينية فان المقاومة سوف تستمر، فالمقاومة الفلسطينية مشروعة تقاتل على ارضها وتدافع عن وطنها، وهي باقية مهما قتلوا منا يموت جيل ويأتي جيل آخر لكن المقاومة باقية، ومهما فعلوا نحن لهم بالمرصاد وسننتصر بفضل سواعد المناضلين وعزيمتنا وبايماننا بالله وربنا معنا وصامدن".

القضاء على بنية المقاومة وحاضنتها الشعبية هذا هو الهدف من العملية العسكرية، ولكن بعد كل عملية يأتي بها الاحتلال للقضاء على المقاومة تزداد حاضنتها الشعبية أكثر فأكثر.