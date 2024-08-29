إيرلندا تلتحق بدول أوقفت نقل الاسلحة الى "إسرائيل"

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وقالت الوزارة الإيرلندية، إن "حمل أسلحة حرب على متن طائرة مدنية في المجال الجوي الإيرلندي محظور ما لم يتم منح إعفاء من قبل وزير النقل".

وأوضح رئيس الوزراء الإيرلندي سيمون هاريس، أن أي نقل من هذا القبيل سيخضع لـ "بروتوكولات الموافقة الواضحة". وأضاف هاريس، أنه "جرى إخباره بأنه لم تكن هناك طلبات لنقل أسلحة إلى إسرائيل عبر المجال الجوي الإيرلندي".

وكان موقع "The Ditch"، ذكر في تقرير أن "رحلة شحن متجهة إلى إسرائيل حلقت عبر المجال الجوي الإيرلندي في وقت سابق من عام 2024".

وقالت وزارة النقل الإيرلندية إنها تتعامل معها، مؤكدة عدم تلقيها أي طلبات لنقل السلاح أو منح إعفاءات خلال عام 2023 أو في عام 2024 الجاري.

وذكر موقع ماكو العبري أن "وزارة النقل الإيرلندية، أبلغت شركات الطيران أنها تمنع الرحلات الجوية التي تحمل أسلحة ومعدات عسكرية من المرور عبر مجالها الجوي".

وتعد إيرلندا من الدول الغربية البارزة التي اتخذت مواقف ضد الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه الوحشي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقال رئيس الوزراء الإيرلندي سيمون هاريسفي، إن "العالم على شفا لحظة مخزية وكارثة إنسانية. ويجب علينا أن نستخدم كل الوسائل لوقفها.

وأدعو مرة أخرى إلى مراجعة عاجلة لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل". فهي تتضمن بنودا تتعلق بحقوق الإنسان ولا ينبغي أن تكون زائدة على الحاجة".

وفي 28 مايو / أيار، أعلنت إيرلندا اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، وقال هاريس حينها، " شعب فلسطين يستحق مستقبلًا مليئًا بالأمل والسلام".