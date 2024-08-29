مراسل العالم يلخص أبرز تطورات الإبادة الجماعية في غزة

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وأفاد مراسلنا في خانيونس بوصول 23 شهيدا فلسطينيا وعشرات الاصابات منذ ساعات الصباح الى مستشفى غزة الاوروبي من ضمنهم انتشالات لشهداء من تحت ركام المنازل المدمرة بفعل القصف المتواصل من قبل الاحتلال.

وأضاف مراسلنا بوصول عدد من الشهداء من مدينة رفح تم انتشال جثامينهم من تحت ركام المنازل، اضافة الى الاستهدافات لوسط المدينة وكذلك القصف المدفعي الذي طال مراكز الايواء ومنتزه الامل الذي يغص بعشرات الاف النازحين.

وتابع مراسل العالم ان المناطق الشمالية الغربية من خانيونس تشهد حاليا هدوءا حذرا بعد قصف مدفعي عنيف شهدته منازل المواطنين فيها وفي العديد من المناطق القريبة من خان يونس.