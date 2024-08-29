الخميس ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤
٠٤:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

سرايا القدس-الضفة الغربية: المرحلة الثانية تعتمد على توظيف الارض بالشكل الصحيح

الخميس ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :