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سرايا القدس-الضفة الغربية: اوقع مقاتلونا مجموعة من جنود الإحتلال في كمين مركب

الخميس ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٣ بتوقيت غرينتش

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