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سرايا القدس-الضفة الغربية: العملية أدت الى مقتل وإصابة عدة جنود صهاينة

الخميس ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٥ بتوقيت غرينتش

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