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سرايا القدس-الضفة الغربية: العملية تم تنفيذها في حي المنشية بمخيم نور شمس

الخميس ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٧ بتوقيت غرينتش

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