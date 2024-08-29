شاهد: إرتفاع حصيلة المجازر التي ارتكبها الاحتلال في غزة

العالم - فلسطين

تتواصل في قطاع غزة منذ أكثر من أحد عشر شهرًا حرب إبادة بحق المدنيين الفلسطينيين العزل وكذلك المواجهة العسكرية بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية.

جيش الاحتلال أمعن في استهداف البنية التحتية والمنازل والمستشفيات، مما أدى إلى تدمير العديد من المباني وسقوط عشرات الشهداء والجرحى، وتسعى الطواقم الطبية لتقديم العلاج بما توفر في المستشفيات التي ماتزال تعمل ولو جزئيا لمن يصلهم أو من يتم انتشاله من تحت الأنقاض بمختلف مناطق القطاع.

وفي آخر جرائم الاحتلال، استهدف طيران الجيش الإسرائيلي خيمة نازحين في بلدة عبسان شرقي خان يونس، مما أدى إلى مقتل وإصابة عدة فلسطينيين. كما استهدف قصف آخر شقة سكنية في برج الصالحي غربي مخيم النصيرات، مما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى.

المدفعية الإسرائيلية استهدفت كذلك منطقة حي الأمل المليء بالنازحين، مما أدى إلى تدمير عشرات الخيام.

وبحسب التقارير فإن استمرار العمليات العسكرية في رفح، زاد مخاطر تفشي عدوى مرض شلل الأطفال بما يهدد حياة الأطفال في القطاع، وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية في فلسطين التزاما أوليا بهدن إنسانية محددة بمناطق معينة من القطاع للقيام بحملة التلقيح.

وتواجه عمليات الدفاع المدني عراقيل في إنقاذ الفلسطينيين بسبب القصف المستمر، وطالب المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني في القطاع المنظمات الدولية بالتدخل الفوري لدعم الدفاع المدني بمركبات الإسعاف والإطفاء والإنقاذ والمستلزمات الخاصة بإصلاحها.

الوضع الكارثي في قطاع غزة دفع الاتحاد الأوروبي للتعبير عن قلقه، حيث دعت منظمة العفو الدولية دول الاتحاد الأوروبي إلى عدم تزويد الكيان الاسرائيلي بالأسلحة. كما أبلغت إيرلندا شركات الطيران بعدم السماح باستخدام أجوائها لنقل الأسلحة إلى الاراضي المحتلة.

ميدانيا، تواصل الفصائل الفلسطينية التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في القطاع مكبدة إياه خسائر لا يستطيع التكتم عليها، حيث أعلن جيش الاحتلال مقتل اكثر من سبعمائة من عناصره بين السابع من أكتوبر الماضي والخامس من الشهر الجاري.