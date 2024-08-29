بالفيديو.. كاميرا العالم ترصد عملية الاحتلال شمال الضفة المحتلة

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ولاتزال قوات الاحتلال الاسرائيلي تعرقل حركة الطواقم الطبية.حصار مطبق على مستشفى جنين الحكومي، منعُ دخول الطواقم الطبية، وتفتيش وتحقيق ميداني مع المسعفين والمرضى.

وقال المسعف في جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني، سامح حنون "ان تضييقات الاحتلال للطواقم الطبية متواصلة كعرقلة الحركة داخل البلد والتدقيق في هويات الطواقم الطبية والمرضى بالاضافة الى تفتيش سيارات الاسعاف".

في الحي الشرقي من المدينة، اشتباكات متواصلة مع المقاومين، منازل حولت إلى ثكنات عسكرية، تجريف واسع للبنى التحتية، قطع مسارات شبكات الاتصالات الأساسية والاحتياطية.

وقال أحمد الاقطش مهندس في شركة الاتصالات "ان الاحتلال عمل لليوم الثاني على تجريف البنية التحتية لمحافظة جنين ما تسبب بتعطيل كامل للاتصالات في المدنية".

عشرات الشهداء والجرحى، خلال العملية الواسعة في مخيمات جنين وطولكرم، والهدف الرئيسي هو القضاء على المقاومة .