الخميس ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤
٠٧:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

مدير منظمة الطاقة الذرية الايرانية: نأمل بموجب خطة التنمية السابعة اضافة محطتين للطاقة النووية على الاقل

الخميس ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :