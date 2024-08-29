الخميس ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤
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مجاهدو القسام في جنين يؤكدون مقتل جندي للإحتلال وإصابة آخرين بكمين بالحارة الشرقية

الخميس ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٨:٣٣ بتوقيت غرينتش

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