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قوات الإحتلال تبدأ بهدم أجزاء من مسجد خالد بن الوليد في الحارة الشرقية بمدينة جنين

الخميس ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٩:٤٨ بتوقيت غرينتش

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