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مصادر لبنانية: غارات على مناطق شمع وطير حرفا جنوب لبنان

الخميس ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤ - ١٠:١١ بتوقيت غرينتش

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