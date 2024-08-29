شهداء بالضفة ومقتل جندي إسرائيلي بكمين في جنين

العالم - فلسطين

ونقلت "الجزيرة" عن قائد في القسام أن الآليات تقدمت بعد عملية تمشيط، لكن وضع العبوات المحكم أفشل المخطط وانفجرت في القوة.

وكانت كتائب القسام أفادت في وقت سابق بأن مقاتليها استهدفوا آلية عسكرية إسرائيلية بعبوة شديدة الانفجار في الحارة الشرقية بجنين، مضيفة أن العملية أسفرت عن تحقيق إصابة مباشرة بالآلية وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

كما أعلنت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– في جنين في بيان مساء اليوم الخميس إنها انتقلت "في أعمال التصدي والقتال في معركة رعب المخيمات إلى المرحلة الثانية، التي تعتمد على توظيف الأرض بالشكل الصحيح وإعادة بناء القدرات ونصب الكمائن وتفجير العبوات في سلسلة عمليات نوعية".

وأكدت السرايا أن مقاتليها حققوا في المرحلة الثانية "سلسلة من العمليات العسكرية الكبرى، التي غيرت مسار المعركة، وعلى رأسها كمائن الموت في جنين وطولكرم وإيقاع مجموعة من جنود الاحتلال في كمين مركب في منشية الشجعان (في مخيم نور شمس)"، كذلك استهدفوا قوة مشاة إسرائيلية بعبوة ناسفة شديدة الانفجار في محور الصناعية، وحققوا إصابات، كما أكدت السرايا خوض اشتباكات ضارية مع القوات الإسرائيلية في محاور القتال، وتحقيق إصابات مباشرة.

كمين المنشية

وأعلنت كتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس في وقت سابق أن مقاتليها تمكنوا من إيقاع قوة مشاة إسرائيلية في كمين مركب، في إطار الرد على اغتيال قائد الكتيبة محمد جابر الملقب بـ"أبو شجاع" فجر الخميس.

وقالت السرايا إن مقاتليها فجروا عبوة ناسفة شديدة الانفجار في قوة مشاة، وفور انفجارها، هاجم مقاتلوها القوة المستهدفة بزخات كثيفة من الرصاص موقعين قتلى وجرحى.