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شهيدان احدهما طفل ومصابون باستهداف الإحتلال شقة سكنية بمخيم جباليا شمال القطاع

الخميس ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤ - ١١:١٤ بتوقيت غرينتش

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