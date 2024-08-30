بمسيّرات انقضاضية وأسلحة صاروخية.. 10 عمليات نوعية لحزب الله ضد الاحتلال

وقال الإعلام الحربي في "حزب الله" إن "المقاومة الإسلامية نفذت عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الخميس 29 أغسطس 2024، وفقا للآتي":

1- شن ‌‏هجوم بأسراب من المسيّرات الانقضاضية على مقر قيادة فرقة الجولان 210 في ثكنة نفح، استهدفت ‏أماكن تموضع وإستقرار ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة، كرد على ‌‌‏‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي والاغتيالات التي طالت منطقتي البقاع والمصنع.

2- الساعة 15:26: استهداف انتشار لجنود ‏العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة زرعيت بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.‏

3- استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في محيط مستوطنة ‏كفريوفال بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.‏

4- الساعة 16:50: استهداف انتشار لجنود ‏العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة دوفيف بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

5- الساعة 16:30: استهداف تجمع لجنود ‏العدو الإسرائيلي في محيط تلّة الطيحات بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.‏

6- الساعة 17:50: استهداف موقع السماقة ‏في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.‏

7- الساعة 17:50: استهداف موقع رويسات ‏العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

8- ‏استهداف مبان يستخدمها جنود العدو الإسرائيلي في ‏مستوطنة المطلة بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة، كرد على ‌‏‌‌‏‌‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا الاعتداء على بلدة كفركلا.

9- ‏استهداف مبان يستخدمها جنود العدو الإسرائيلي في ‏مستوطنة المنارة بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة، كرد على ‌‏‌‌‏‌‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا الاعتداء على بلدة كفركلا.

10- الساعة 22:30: استهداف موقع بياض بليدا ‌‏بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

وتستمر المقاومة الاسلامية في لبنان في تنفيذ عملياتها ضد الكيان الإسرائيلي، منذ بدء قوات الاحتلال عدوانا وحشيا على قطاع غزة في السابع من اكتوبر الماضي.

وتؤكد المقاومة أنها تنفذ هذه العمليات العسكرية دعما لغزة، ولخلق جبهة مساندة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشددة على أن توقف عملياتها رهن بتوقف العدوان على القطاع.