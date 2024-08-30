بعد عدوان استمر 48 ساعة.. قوات الاحتلال تنسحب من طولكرم ومخيميها

وقالت الوكالة أن "العدوان أسفر عن استشهاد 4 مواطنين وعدد من الجرحى ودمار كبير في البنية التحتية وفي ممتلكات المواطنين"، موضحة أن " الاحتلال دمر شوارع رئيسية وشبكات المياه والصرف الصحي، واقتلع أعمدة كهرباء وهدم منازل ودمر مركبات".

وأوضحت أن "عدوان الاحتلال على مخيم نور شمس ألحق دمارا كبيرا في البنية التحتية من شبكة المياه الرئيسية والصرف الصحي، وفي ممتلكات المواطنين من منازل ومحال ومنشآت تجارية، حيث لا يوجد شارع داخل المخيم إلا وطاله الدمار والتخريب".

كما أدى تجريف الشوارع إلى إحداث أكوام ترابية مرتفعة، حالت دون تمكن المواطنين والمركبات خاصة الإسعاف من دخول المخيم إلا بصعوبة بالغة.

ونقلت "وفا" عن مواطنين قولهم أن هذا الهجوم يعتبر الأعنف من حيث التدمير الواسع للبنية التحتية، في مسلسل استهداف الاحتلال للمخيم الذي تصاعد منذ أكتوبر الماضي.

واعتقلت قوات الاحتلال العشرات من الشبان بعد مداهمة منازلهم، ونقلهم إلى نقطة ميدانية على أطراف المخيم، حيث اخضعوا للتحقيق والتنكيل والضرب.

واقتحمت قوات الاحتلال منازل المواطنين في مخيم نور شمس، بعد خلع أبوابها، وقامت بتفتيشها برفقة كلاب بوليسية، وتخريبها والتحقيق مع سكانها من أطفال ونساء وكبار بالسن، وحولت عدد منها لثكنات عسكرية بعد طرد أصحابها منها.

وامتد الهجوم الإسرائيلي إلى مدينة ومخيم طولكرم، مع الدفع بتعزيزات عسكرية من آليات وجرافات ثقيلة جرفت عددا من الشوارع الرئيسية في المدينة تحديدا محيط دوار العليمي ودوار اليونس وشارع السكة ودوار اكتابا وحي الأقصى في ضاحية شويكة، وخلفت دمارا كبيرا في البنية التحتية في تلك الأماكن.

كما دمرت البنية التحتية في حارة البلاونة في مخيم طولكرم، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع التي لم تفارق سماء المدينة ومخيماتها منذ اللحظة الأولى للعدوان.

وحاصرت القوات الإسرائيلية مستشفيي الإسراء التخصصي والشهيد ثابت ثابت الحكومي، وسط إعاقة ومنع طواقم الإسعاف من ممارسة عملها.

واستخدم الاحتلال خلال العدوان العشرات من الآليات والجرافات الثقيلة، إضافة إلى القصف بطائرات مسيرة وقذائف أنيرجا، وإطلاق الأعيرة النارية بكثافة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان مقتل قائد كتيبة طولكرم (سرايا القدس) محمد جابر (أبو شجاع) في طولكرم.

وأعلنت كتيبة طولكرم في "سرايا القدس" اليوم الخميس، عن إيقاع قوة مشاة إسرائيلية في كمين مركب بمحور المنشية في طولكرم بالضفة الغربية، مؤكدة وقوع قتلى وجرحى في صفوف القوات الإسرائيلية.