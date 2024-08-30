الجمعة ٣٠ أغسطس ٢٠٢٤
٠٤:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر عبرية: المجلس الوزاري المصغر يصادق على البقاء بمحور فيلادلفيا رغم معارضة وزير الجيش

الجمعة ٣٠ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :