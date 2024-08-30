اسلام آباد تؤكد تواصلها مع طهران حول مشروع انبوب الغاز المشترك

العالم-ايران

واوضحت ممتاز زهراء في مؤتمرها الصحفي الأسبوعي في إسلام آباد أن إيران وباكستان على اتصال مع بعضهما البعض بشأن مشروع خط أنابيب الغاز, حسبما نقلت وكالة ارنا.

وردا على سؤال حول التبعات القانونية للتأخير في تنفيذ خط الغاز الإيراني وحق طهران في الحصول على غرامة أو اللجوء إلى محكمة التحكيم، قالت أن هذه المسألة تتعلق بوزارة النفط الباكستانية وينبغي السؤال منها حول ذلك.

وادعت مصادر إخبارية باكستانية مؤخرا أن طهران أبلغت إسلام آباد قرارها باحالة قضية مشروع الغاز المشترك مع باكستان الى محكمة التحكيم الدولية.

وفي جانب آخر من مؤتمرها الصحفي شرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية مواقف بلادها فيما يتعلق بآخر التطورات في الشرق الأوسط والحرب في غزة والوضع في أفغانستان.

وقالت إن باكستان لا تريد أي صراع جديد في الشرق الأوسط وتصر على الحل السلمي للصراعات.

وأدانت ممتاز زهراء بشدة الجرائم الجديدة التي يرتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس وغزة، وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لمحاسبة الصهاينة ووقف جرائم هذا الكيان.

وفيما يتعلق بالنقاش حول الاعتراف بالحكومة الأفغانية المؤقتة، قالت إن إسلام آباد ستتخذ أي قرار في هذا الصدد مع شركائها الإقليميين، ولم تتخذ حاليًا أي قرار للاعتراف بالحكومة الأفغانية.