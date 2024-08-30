حماس تستنكر اعتقالات السلطة للمقاومين وتدعوها لمواجهة الاحتلال

العالم - فلسطين المحتلة

وأفاد "المركز الفلسطيني للإعلام"، ان حركة حماس استنكرت، في تصريح وصل المركز الفلسطيني للإعلام، حملة الاعتقالات التي تشنها أجهزة أمن السلطة وتتركز حاليا بمحافظة نابلس مستهدفة المقاومين والنشطاء والأسرى المحررين، واستنكرت أيضا حملات التشويه التي تهدف لاغتيالهم معنويا عبر بث الإشاعات والتهم الملفقة بحقهم.

وقالت حماس إنه “في الوقت الذي يتصاعد فيه عدوان الاحتلال الغاشم على محافظات الضفة الغربية، تصر أجهزة السلطة على استمرار ضرب حاضنتنا الداخلية والنسيج المجتمعي الفلسطيني من خلال مواصلة الاعتقالات والملاحقات السياسية، والضرب بعرض الحائط كل النداءات التي تدعو لوقف الاعتقالات المهينة لتضحيات شعبنا الثائر، في تماهٍ تام مع الاحتلال وعدوانه المتصاعد”.

ويواصل جيش الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد أكثر من 40 ألفا و600 شهيد، وإصابة 93 ألفا و855 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.