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الامين العام للامم المتحدة: ندعو اسرائيل لوقف عملياتها العسكرية بالضفة فورا

الجمعة ٣٠ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٥:١٣ بتوقيت غرينتش

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