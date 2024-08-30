الجمعة ٣٠ أغسطس ٢٠٢٤
٠٥:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

شهداء ومصابون في غارة اسرائيلية على منطقة المصدر وسط قطاع غزة

الجمعة ٣٠ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :