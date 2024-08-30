السيد الحكيم والشيخ الخزعلي يؤكدان ضرورة وقف العدوان على الشعب الفلسطيني

العالم-العراق

وذكر بيان لمكتبه ان :"اللقاء تداول في تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة والزيارة الأربعينية حيث سطر العراقيون فيها أروع صور الولاء لأهل البيت (عليهم السلام) والكرم لزواره ومحبيه من داخل العراق وخارجه".

واضاف "كما اكد اللقاء على ضرورة حفظ وتعزيز ما تحقق من استقرار على المستوى السياسي والاجتماعي والأمني، وتجديد الدعم لحكومة محمد شياع السوداني في مسارها الخدمي والتنموي".

وحسبما نقل موقع الفرات نيوز, اكد السيد عمار الحكيم، خلال اللقاء "أهمية تمكن الحكومات المحلية من تنفيذ برامجها الخدمية"، قائلاً إن "ذلك يتطلب استعادة الصلاحيات والعمل التكاملي مع الوزارات وباقي مؤسسات الدولة لإحداث فارق في واقع المحافظات".

إقليميا دعا السيد عمار الحكيم، إلى "تجنيب المنطقة مزيدا من الصراعات"، مبيناً إن "ذلك يستوجب إيقاف الحرب في غزة وإعادة النازحين وتطبيق القوانين والقرارات الدولية"، مطالباً "جميع الرافضين للتصعيد بأخذ دورهم لإيقاف العدوان على الشعب الفلسطيني، وهو عدوان لن يبقى حبيس جغرافيته وإنما سيمتد لكل دول المنطقة والعالم لاسيما مع سعي الكيان الإسرائيلي لتوسيع دائرة الحرب".