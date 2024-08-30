کيف حولت المقاومة عملية مخيمات الصيف الاسرائيلية الی رعب المخيمات؟

العالم - انقلاب الصورة

ورصد برنامج انقلاب الصورة علی شاشة قناة العالم، جرائم الاحتلال الاسرائيلي في أکبر عملية عسکرية شهدتها مناطق شمال الضفة الغربية منذ انتفاضة الاقصی الثانية في عمليات السور الواقي. وطالت هذه العملية 3 مدن شمال الضفة الغربية في جنين وطوباس وطولکرم شملت عمليات تدمير مهولة وکبيرة ضد البنی التحتية. واطلق الاحتلال علی هذه العملية التريضية عنوان "مخيمات الصيف" زعماً بأنه ليست سوی نزهة للجنود الاسرائيليين.

لکن المقاومة الفلسطينية بادرت بالرد علی الاعتداءات الاسرائيلية بعملية اطلقت عليها اسم "رعب المخيمات" حيث شملت العملية اشتباکات ضارية ومواجهات نوعية باطلاق النار علی قوات الاحتلال واستهداف آلياته بالعبوات الناسفة.

فماذا يجري في الضفة الغربية وکيف انقلبت الصورة ضد الاحتلال الاسرائيلي؟ هذا ما يکشفه برنامج انقلاب الصورة ويمکنکم مشاهدته في الفيديو المرفق..