الجمعة ٣٠ أغسطس ٢٠٢٤
٠٧:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

امين مجلس التعاون في الخليج الفارسي يعلن لوزير الخارجية الايراني هاتفيا رغبة الدول الاعضاء بالتشاور والتعاطي مع ايران حول التحديات الكبرى بالمنطقة

الجمعة ٣٠ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :