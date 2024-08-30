الجمعة ٣٠ أغسطس ٢٠٢٤
٠٧:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

عراقجي يؤكد رغبة ايران بتعزيز العلاقات مع دول مجلس التعاون بالخليج الفارسي

الجمعة ٣٠ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٦:٥١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :