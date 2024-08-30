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تحذير من كارثة..

أكثر من ألفي طفل مشرد في شوارع فرنسا

أكثر من ألفي طفل مشرد في شوارع فرنسا
الجمعة ٣٠ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٧:١٦ بتوقيت غرينتش

كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" عن وجود أكثر من ألفي طفل مشرد في شوارع فرنسا، بما ينذر بعواقب كارثية لهذه الحالة.

العالم - أوروبا

وأوضحت ممثلة المنظمة في فرنسا، أديلين هازان، أنه من غير المقبول أن يعامل المجتمع الفرنسي أطفاله بهذه الطريقة، معتبرة أن ما يجري انتهاك صارخ لمبادئ الاتفاق الدولي بشأن حقوق الطفل التي صادقت عليها باريس.

وأضافت: "نشعر بقلق بالغ للغاية عندما نرى أن الوضع يزداد سوءا من سنة إلى أخرى، بعيدا من التحسن، إنها مأساة عندما نعرف العواقب الكارثية على الصحة العقلية والتعليم".

وبحسب البيانات المسجلة، فإن 2043 طفلا على الأقل، من بينهم 467 طفلا دون ثلاث سنوات، بقوا من دون معالجة مشكلة سكنهم ليلة 19 إلى 20 آب/ أغسطس، بعد اتصال أسرهم بأرقام الطوارئ للمشردين.

وهذا العدد يقل عن ثلاثة آلاف طفل تم تعدادهم في تشرين أول/ أكتوبر 2023، لكنه غير مسبوق في هذه الفترة، بزيادة 3 في المئة مقارنة بآب/ أغسطس 2023 و27 في المئة، مقارنة بالعام 2022، و120 في المئة مقارنة بالعام 2020.

وأشارت اليونيسف واتحاد الفاعلين المتضامنين مع أطفال الشوارع إلى أن الرقم ألفين، الذي يعد "مثيرا للقلق، أقل مما هو فعليا إلى حد كبير"، وشددتا على أن المقياس لا يأخذ في الاعتبار أولئك الذين توقفوا عن الاتصال بالرقم 115، والأطفال الذين يعيشون في الأحياء الفقيرة، والقاصرين غير المصحوبين بذويهم.

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