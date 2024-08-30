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بزشکیان: الأوروبيون فتحوا حدودهم أمام بعضهم الاخر، لكن المسلمین يبنون جدران فيما بينهم

بزشکیان: الأوروبيون فتحوا حدودهم أمام بعضهم الاخر، لكن المسلمین يبنون جدران فيما بينهم
الجمعة ٣٠ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٨ بتوقيت غرينتش

قال الرئیس الإیراني "مسعود بزشکیان" إن الاوروبيین فتحوا حدودهم أمام بعضهم الاخر، وجعلوا عملتهم موحدة لكننا نحن المسلمین، نقوم ببناء جدران فيما بيننا وأضاف: يجب ان نضع يدا بيد في الداخل والتواصل مع الجيران لكي تكون لدينا خارطة طريق من اجل هدف موحد واضح ، ونسوي المشاكل ونعزز علاقات المجتمع الاسلامي.

العالم - ايران

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