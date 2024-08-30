الجمعة ٣٠ أغسطس ٢٠٢٤
٠٨:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

شهداء واصابات جراء قصف الاحتلال مخيم جباليا شمال قطاع غزة

الجمعة ٣٠ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :