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الاحتلال يقطع الكهرباء وشبكات الانترنت بالكامل عن الحي الشرقي في جنين

الجمعة ٣٠ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٦ بتوقيت غرينتش

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