شاهد.. كاملا هاريس تحسم موقفها من العدوان على غزة؟!!

العالم - خاص بالعالم

"لن أعدل سياسة الرئيس جو بايدن بشأن الدعم العسكري لـ"إسرائيل".." بهذه الكلمات لخصت المرشحة الديموقراطية لانتخابات الرئاسة الاميركية كامالا هاريس موقفها من العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة خلال اول مقابلة تلفزيونية تجريها بعد تقديمها رسميا كمرشحة الديموقراطيين في الانتخابات.



كامالا هاريس اكدت في اللقاء مع قناة سي ان ان الاميركية، أنها على خطى الرئيس جو بايدن، رغم الانتقادات التي طالت حزبها من قبل شريحة واسعة من الجالية العربية والمسلمة في الولايات المتحدة. وتطرقت في هذا اللقاء الى عملية طوفان الاقصى والعدوان على قطاع غزة؛ قائلة إن كثيرا من الفلسطينيين الأبرياء قد قتلوا، واعتبرت أن عقد اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين أمر ضروري.



ويأتي لقاء المتنافسة في الوصول الى البيت الابيض قبل عشرة أسابيع من الانتخابات المقرر عقدها في الخامس من نوفمبر المقبل، وفي هذا السياق شددت هاريس أن بلادها مستعدة لطي صفحة الرئيس الجمهوري السابق ومنافسها الحالي دونالد ترامب الذي اتهمته بتقسيم الأمة الاميركية، لكنها غازلت الحزب الجمهوري حيث اشارت إلى أنه في حال فوزها فسيكون أمرا جيدا للشعب الأميركي أن يكون هناك وزير جمهوري في إدارتها.



وفي ما يتعلق بأحد المواضيع المثيرة للجدل والمفضلة لدى ترامب، وهو ملف الهجرة، قالت كامالا هاريس إنه يجب أن تكون هناك عواقب على الأشخاص الذين يدخلون الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، لكن عندما طلب منها في اللقاء التفلزيوني وصف أهدافها في اليوم الأول إذا فازت، لم تذكر هاريس أي خطوات محددة، ولكن بدلا من ذلك، كررت تركيزها على تعزيز الاقتصاد.

تأتي تلك التصريحات فيما أظهر أحدث استطلاع للرأي في الولايات المتحدة أن المرشحة الرئاسية الديمقراطية حصلت على تأييد بلغ خمسة واربعين بالمئة مقابل واحد واربعين بالمئة للمرشح الجمهوري وأن هاريس أثارت حماسة جديدة بين الناخبين قبل الانتخابات. كما أظهر الاستطلاع الجديد الذي أجرته رويترز/إبسوس، أن هاريس نائبة الرئيس الحالي تحظى بدعم بين النساء والمنحدرين من أميركا اللاتينية.