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بزشكيان يهنىء اللاعبة الايرانية بحصولها على المركز الثاني في الألعاب البارالمبية

بزشكيان يهنىء اللاعبة الايرانية بحصولها على المركز الثاني في الألعاب البارالمبية
الجمعة ٣٠ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٧:٥١ بتوقيت غرينتش

هنأ رئيس الجمهورية الايرانية "مسعود بزشكيان " اللاعبة الايرانية "زهرا رحيمي" بتقلدها الميدالية الفضية في الالعاب البارالمبية 2024.

العالم - ایران
وفي منشور له على صفحته الشخصية عبر شبكة التواصل الاجتماعي، هنأ الرئيس الايراني "مسعود بزشكيان" اللاعبة الايرانية البالغة من العمر 15 عاما "زهرا رحيمي" بتقلدها الميدالية الفضية في دورة الألعاب البارالمبية في باريس عن فئة الباراتايكواندو.

وكتب بزشكيان في منشوره هذا :" ابنتي زهرا، إنه لشرف كبير أن تحصلي على الميدالية الفضية في تجربتك الأولى في الألعاب البارالمبية كأصغر عضوة في بعثة بلادنا الرياضية".

واضاف :" لازلت في اول الطريق ، وهناك الكثير لتقطعيه.لقد تعلمت الطريق الى النجاح،استمري في ذلك وكوني مسرورة ومنتصرة".

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