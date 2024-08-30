ايران.. تطوير البرنامج النووي السلمي علی قدم وساق

العالم - ايران

الأحداث والتطورات التي شهدتها إيران خلال الفترات الماضية لم تمنعها من مواصلة تطوير برنامجها النووي للأغراض السلمية مع بناء المزيد من المحطات النووية التي تلعب دوراً في مسيرة التطوير هذه.

محطتان نوويتان جديدتان يأمل رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية، محمد اسلامي في إنشائهما قريباً في إطار خطة التنمية السابعة، مؤكداً أن الصناعة النووية في البلاد بكل قوتها جنباً إلى جنب مع صناعة الكهرباء بهدف إنتاج الطاقة.

إسلامي قال إنّه صحيح أن بناء محطات الطاقة قد تأخر، لكن الوحدة الأولى من محطة بوشهر للطاقة النووية متصلة بشبكة الكهرباء الوطنية في البلاد، وإن هذه المحطة أنتجت العام الماضي سبعة مليارات وأربعمئة مليون كيلوواط من الكهرباء.

من جانبه زعم تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن ايران زادت في الأشهر الأخيرة احتياطاتها من اليورانيوم عالي التخصيب، مواصلة بذلك توسيع نطاق برنامجها النووي، لكن الوكالة وفي الوقت نفسه أعربت، وعلى لسان مديرها رافائيل غروسي، عن رغبتها في إجراء حوار مع طهران حيث أعرب غروسي عن رغبته في زيارة مقبلة لإيران من أجل إقامة حوار بناء يؤدي إلى نتائج ملموسة.

وأورد تقرير الهيئة التابعة للأمم المتحدة أنّ احتياطات اليورانيوم المخصّب بنسبة ستين بالمئة شهدت ارتفاعاً كما ارتفع مخزون اليورانيوم المخصّب بنسبة عشرين بالمئة بشكل ملحوظ إلى أكثر من ثمانمئة كيلوغرام بحسب التقرير الأممي.

وسعت إيران والمجموعة الدولية إلى إحياء المفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني بعدما انسحبت منها الولايات المتحدة بقرار من الرئيس الأمريكي السابق والمثير للجدل دونالد ترامب لكن المساعي هذه اصطدمت بالكثير من العراقيل.