فيديو خاص: الاحتلال يغتال قيادي في حركة حماس جنوب جنين

العالم- مراسلون

واكدت مراسلة العالم، استشهاد ثلاثة فلسطينيين جراء قصف الاحتلال لمركبتهم في بلدة الزبابدة، مشيرة الى أن الاحتلال يحتجز جثامينهم.

وأشارت مراسلة العالم إلى إن قوات الاحتلال الإسرائيلي مازالت تحاصر مخيم جنين حيث من الصعب الوصول إلى المخيم من أجل رصد ما قامت به من تدمير في المخيم.

وقالت مراسلة العالم إن الماء والكهرباء وشبكات الإنترنت مازالت مقطوعة من مخيم جنين خاصة جنوب شرق المخيم، ونوهت بأن جيش الاحتلال أعلن عدم الإنسحاب من المخيم حتى تحقيق أهدافه المزعومة.

في المقابل، تخوض المقاومة اشتباكات ضارية مع قوة اسرائيلية تسللت الى البلدة، واكدت كتائب القسام مقتل جندي اسرائيلي واصابة آخرين في كمين بعبوات ناسفة في الحارة الشرقية بجنين. هذا فيما خلف العدوان الاسرائيلي دمارا كبيرا في مخيم نور شمس بطولكرم.