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كتائب شهداء الاقصى تعلن استشهاد أحد ابرز قادتها خلال عملية اغتيال في الزبابدة بجنين

الجمعة ٣٠ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٩:٢٨ بتوقيت غرينتش

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