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إعلام الاحتلال: معلومات أولية عن سقوط صواريخ في منطقة الجولان

الجمعة ٣٠ أغسطس ٢٠٢٤ - ١١:١٣ بتوقيت غرينتش

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