الجمعة ٣٠ أغسطس ٢٠٢٤
١٢:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

المقاومة اللبنانية تعلن عن استهداف موقع الرمثا في تلال كفرشوبا المحتلة

الجمعة ٣٠ أغسطس ٢٠٢٤ - ١١:٢٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :