خطيب جمعة طهران يثمن جهود حكومة العراق على حسن استضافة زوار الأربعين

العالم _ إيران

ورأى خطيب جمعة طهران حجة الإسلام "محمد حسن ابوترابي فرد" أن الانسان الحكيم يتحلى ببصيرة بعيدة الامد ويتحرك على اساس المعرفة والعلم، فلولا الرؤية السامية لمفجر الثورة الاسلامية الامام الراحل الخميني (رض) لما قامت الثورة الاسلامية وهذه الحركة العظيمة للأمة الإسلامية، و لولا الرؤية السامية ايضا لقائد الثورة الاسلامية لما تعزز اليوم اقتدار محور المقاومة.

وأشاد حجة الاسلام أبو ترابي فرد بفريق الأولمبياد الطلابي الإيراني الذي حصد 5 ميداليات ذهبية في الأولمبياد العالمي السابع عشر لعلم الفلك الذي أقيم بمشاركة 250 طالبا من 53 دولة ، معتبرا هذا الانجاز مصدر فخر لإيران وشبابها وقطاعها التعليمي.

ولفت الى ان قائد الثورة الاسلامية قد اكد مرارا على ان ايران قادرة على منافسة الدول التي وصلت الى القوة العالمية وبأن تحقيق ذلك يتطلب عزيمة حازمة.

وعن منح الثقة الكاملة لجميع اعضاء الحكومة الـ14 المقترحين، رأى خطيب جمعة طهران ان امام اعضاء الحكومة الـ14 فرصة جيدة من أجل رفع مستوى التآزر بين الحكومة ومجلس الشورى الاسلامي وتحسين كفاءة النظام بهدف الخروج من المشاكل الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

وأوصى حجة الاسلام ابو ترابي فرد اعضاء الحكومة الـ14 بتحسين جودة الحوكمة، وتعبئة كافة الهيئات التنفيذية والسلطات الثلاث والمؤسسات خارج السلطة لفهم وحل القضايا الأساسية للبلاد عبر التعامل معها من منظور وطني وليس قطاعي وتحديد الاولويات منها وادارة النفقات الجارية للبلاد وضبطها قدر الإمكان.

وأضاف خطيب جمعة طهران ان ذلك لايمكن تحقيقه إلا إذا كانت النظرة شاملة و طويلة المدى هي أساس اتخاذ القرار الحكومي.

كما توجه خطيب جمعة طهران باللغة العربية مخاطبا الحكومة العراقية والشعب الايراني ومثمنا جهودهم في حسن استضافة زوار الأربعين الحسيني (ع).