بزشكيان يهنئ ملك ماليزيا ورئيس وزرائها بذكرى اليوم الوطني

العالم _ إيران

وبمناسبة حلول اليوم الوطني لماليزيا هنأ الرئيس الايراني مسعود بزشكيان ملك ماليزيا ورئيس وزرائها في رسالتين منفصلتين .

وفي برقية التهنئة التي وجهها الى ملك ماليزيا صاحب الجلالة السلطان إبراهيم بن السلطان اسكندر، كتب بزشكيان :""أنا متأكد من أن العلاقات الأخوية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وماليزيا ستستمر في تعزيز وتقوية تضامن الأمة الإسلامية".

اما في برقية تهنئته لرئيس وزراء ماليزيا "الداتو سري أنور بن إبراهيم" اعرب الرئيس الايراني عن ثقته بأنه وفي ضوء الروابط الإسلامية والثقافية والاقتصادية والسياسية المشتركة بين البلدين فإن علاقات الصداقة ستستمر في طريق التعزيز والازدهار بما يتوافق مع مصالح البلدين والأمة الإسلامية.

يشار الى انه يُحتفل بيوم ماليزيا ،الذي يُطلق عليه أيضًا اليوم الوطني للبلاد،كل سنة مع حلول 16 ايلول/ سبتمبر لتخليد ذكرى تأسيس اتحاد ماليزيا في السادس عشر من ايلول/ سبتمبر من عام 1963.

و بعد حوالي 6 سنوات من استقلالها عن بريطانيا، تم في عام 1963 انشاء ماليزيا من خلال دمج اتحاد المالايا، وشمال بروناي (صباح)، وساراواك، وسنغافورة.

وعلى الرغم من أنه في البداية، كان من المفترض أن يتم تنفيذ خطة إعلان تشكيل ماليزيا من أجزاء اتحاد الملايو وشمال بروناي (صباح) وساراواك وسنغافورة في 1 حزيران/ يونيو 1963. ولكن تم تأجيل هذا التاريخ الى 31 آب/ أغسطس ومن ثم تم تأجيله الى 16 ايلول/ سبتمبر لأنه يتزامن مع يوم استقلال هذا البلد من الحكم الاستعماري البريطاني.