كاميرا العالم ترصد حالة أول طفل مصاب بشلل الأطفال في غزة

العالم - مراسلون

على مدار الأشهر الماضية حذرت مؤسسات دولية وممية وصحية من تفشي الأمراض داخل قطاع غزة ولكن جيش الاحتلال الإسرائيلي كان يصر بمنع ادخال اللقاحات إلى القطاع هذا المرض الذي انتشر بين الأطفال النازحين داخل مناطق مختلفة من قطاع غزة بسبب الوضع الإنساني الصعب وإنتشار المياه العادمة التي تساعد بإنتشار هذا المرض.



كاميرا العالم رصدت أحد الحالات التي أصيبت بهذا المرض الطفل عبد الرحمن أبو الجديان طفل لم يتجاوز عشرة أشهر من العمر أصيب بهذا المرض بسبب عدم تلقيه اللقاح الذي منعه الاحتلال الإسرائيلي خلال أيام هذه الحرب المتواصلة.









وقالت والدة الطفل عبد الرحمن أبو الجديان لمراسل العالم: "منذ شهرين صارت مع عبد الرحمن حالة استفراغ وسخونة ولم يعد قادرا على الحركة، لذا توجهت ألى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، هناك أخد علاج لمدة أسبوعين، من المضدات الحيوية، لكن لم تتحسن حالته، لذا أخذوا منه عينية حتى يبعثوها إلى الأردن من أجل معاينتها ان كان عبدالرحمن مصابا بمرض شلل الأطفال، ليتضح بعدها أن عبدالرحمن أول حالة تصاب بشلل الأطفال في قطاع غزة، والان عبدالرحمن لا يتلقى أي علاج وهو بحاجة ماسة له من أجل أن يرجع يمشي مرة أخرى".

وناشدت أم عبدالرحمن الدول العربية والمسؤولين عبر شاشة العالم من أجل يسافر عبدالرحمن خارج قطاع غزة للعلاج".





بعد التأكد من وجود حلات مصابة بمرض شل الأطفال جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول بأنه سمح بإدخال اللقاحات لتلقيح الأطفال في داخل قطاع غزة ولكن مالفائدة بعد أن انتشر هذا المرض بين الأطفال في الخيام في وأماكن نزوحهم، وتحديداً في المناطق المكتظة بالسكان ووسط قطاع غزة هذه المنطقة التي مليئة بالنازحين الفلسطينيين والبيئة الخصبة والمهيئة لانتشار هذا المرض بينهم.