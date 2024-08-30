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إدانة أممية لتصريحات وزير خارجية الكيان المحتل حول الضفة

إدانة أممية لتصريحات وزير خارجية الكيان المحتل حول الضفة
الجمعة ٣٠ أغسطس ٢٠٢٤ - ١٢:٣٦ بتوقيت غرينتش

أدانت الأمم المتحدة بشدة تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس الذي توعد بتنفيذ عمليات "إجلاء مؤقت" للفلسطينيين من مدينتي جنين وطولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.

العالم - الاحتلال

جاء ذلك على لسان متحدثة مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رافينا شامداساني، اليوم الجمعة، خلال تصريح صحفي من جنيف.

وقالت شامداساني: "هذه التصريحات لا تؤدي إلا إلى تصعيد الوضع السيئ للغاية"، مشيرة إلى أن مثل هذه التصريحات التي تصدر عن مسؤولين يمكن أن تشجّع على انتهاكات حقوق الإنسان.

وأعربت المسؤولة الأممية عن بالغ قلقها إزاء ما يحدث في الضفة الغربية حيث شن الاحتلال عدوانا واسعا، محذّرة من خطر تفاقم الوضع الكارثي.

وفجر الأربعاء بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا عسكريا شمال الضفة الغربية هو الأوسع منذ عام 2002، ادى الى سقوط شهداء وجرحى بين صفوف الفلسطينيين.

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