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طيران الاحتلال يشن غارة على أطراف بلدة زبقين جنوب لبنان

الجمعة ٣٠ أغسطس ٢٠٢٤ - ١٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

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