شاهد.. هاشتاغ رعب المخيمات يشعل مواقع التواصل

العالم - نقطة تواصل

الضفة الغربية في عين العاصفة وكما نالت نصيبا وافرا من الاقتحامات والاعتقالات والهجمات الإسرائيلية المتعددة الأوجه خلال شهور الطوفان الأحد عشر فهي حازت القصة الكافي في تصريحات قادة الكيان وأبرزهم يسرائيل كاتس وزير الخارجية الصحيوني االحالي في حكومة نتنياهو والذي دعا إلى تحول الضفة إلى غزة أخرى حتى دعا بتدوينة له عبر حسابه على منصة "X" هذا الأسبوع لإخلاء موقت ومنظم لأبناء الضفة.لقد اختصارها بالحرب على كل شيء.



تصريحات كاتس مثلت تطورا كثيفا أشعل تفاعلات كبيرة في المنصات الرقمية العالمية ومنها العربية حيث سرعان ما أحتلت هذه العملية التي قد تكون "السور الواقعي إثنين" الترند عبر هاشتاغ الضفة الغربية وهشتاغ رعب المخيمات.

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