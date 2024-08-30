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إستشهاد فلسطينيين اثنين من عائلة واحدة متأثرين بإصاباتهما جراء قصف طائرات الاحتلال أمس مجموعة من المواطنين في شارع البرهام بحي الزيتون

الجمعة ٣٠ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠١:٥٨ بتوقيت غرينتش

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