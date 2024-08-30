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إيران.. أكبر معرض دولي في المنطقة بمجال البناء والتشيد +فيديو

الجمعة ٣٠ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٢:١٧ بتوقيت غرينتش

يعتبر المعرض الدولي لصناعة البناء والتشييد واحدا من أهم الأحداث لصناعة البناء في إيران. ويوفر المعرض السنوي منصة للشركات المحلية والدولية للاستفادة من الفرص الرئيسية في هذه الصناعة، وكذلك لمعرفة المزيد من التطورات في الأسواق المحلية والعالمية.

العالم - مراسلون

نطلقت فعاليات اكبر معرض دولي لصناعة البناء و التشييد بنسخته الرابعة و العشرين علي ارض المعارض الدولية في العاصمة الايرانية طهران بحضورالمسئولين و بمشاركة اكثر من 800 شركة محلية و اجنبية ويجمع هذا المعرض قطاعات الصناعة بأكملها تحت سقف واحد للقيام بالأعمال التجارية والتواصل وتبادل المعرفة.

المعرض الدولي لمواد البناء يعد أكبر حدث للصناعة الانشائية والتطوير المهني المستمر للمشاركين، وهو مكان مناسب لتلقي أحدث الأفكار والأساليب الجديدة والبرامج الشاملة بأعلى المعايير الممكنة، وذلك في مجال العمل الاحترافي في صناعة البناء والتشييد.

من المحاور الرئسية لهذا المعرض هو تصميم المبني و التعديل التحديثي و انشاء مبان خفيفة الوزن ومبان مقاومة و مبان منخفضة التكلفة وبيوت قروية وعمارات سكنية بإياد وطنية و من اهم خصائص هذا المعرض هي مشاركة الشركات المعرفيّة كحلقة وصل بين الأبحاث و صناعة البناء.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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