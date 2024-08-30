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دمار هائل وجثامين بعد انسحاب جيش الاحتلال من خان يونس

دمار هائل وجثامين بعد انسحاب جيش الاحتلال من خان يونس
الجمعة ٣٠ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٢:٢٤ بتوقيت غرينتش

انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بعد عملية عسكرية استمرت 22 يوما، مخلفا دمارا واسعا وجثامين في الطرقات وتحت أنقاض المنازل.

العالم - فلسطين

وتراجعت قوات الجيش الإسرائيلي من المناطق التي كانت تتوغل فيها إلى الأطراف الشرقية للمدينة بعد عملية عسكرية واسعة أطلقتها فيها قبل 22 يوماً.

وحتى الآن، تمكن مواطنون من انتشال جثامين 10 فلسطينيين قتلهم الجيش الإسرائيلي خلال عمليته العسكرية.

ووصلت الطواقم الطبية والدفاع المدني إلى المناطق التي انسحب منها جيش الاحتلال، للبحث عن ضحايا تحت الأنقاض وفي الشوارع.

ووفق شهود عيان، فإن انسحاب القوات الإسرائيلية من خان يونس كشف عن دمار هائل في مئات المباني السكنية والمنازل وبالطرقات البنية التحتية جراء القصف وأعمال التجريف.

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