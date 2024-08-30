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انباء اولية عن عملية طعن عند معبر طابا الحدودي بين فلسطين المحتلة ومصر

الجمعة ٣٠ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٠ بتوقيت غرينتش

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